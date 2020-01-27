"انقلبت المركبة".. وقتلت جنديا أميركيا في سوريا

وتوفي الجندي أنطونيو أي مور، 22 عامًا، من مدينة ويلمنغتون، يوم الجمعة في محافظة دير الزور السورية أثناء قيامه بعمليات تطهير الطرق، حسبما ذكرت الوزارة. لا يزال الحادث قيد التحقيق.

وتم إلحاق مور بكتيبة المهندسين 363، لواء المهندسين 411، الذي يتخذ من مدينة نايتديل بولاية كارولينا الشمالية مقرا له. ووفقًا لمسؤولين عسكريين، يوجد حوالي 750 جنديًا أميركيًا شرقي سوريا .

سكاي نيوز