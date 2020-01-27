وكالة: ألمانيا ترفع تقديرات النمو الاقتصادي لـ1.1% في 2020

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الحكومة الألمانية تتوقع تسارع نمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الجاري بعد نموه بأدنى وتيرة في 6 سنوات 2019.

وكانت بيانات رسمية كشفت عن نمو اقتصاد ألمانيا بنحو 0.6 بالمائة في عام 2019 بأبطأ وتيرة منذ 2013، وسط توترات تجارية عالمية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تسمها اليوم الإثنين أن الحكومة الألمانية تتوقع نمو الاقتصاد بنحو 1.1 بالمائة في 2020 مقارنة مع تقديرات سابقة عند 1 بالمائة.

ويأتي التقييم الحكومي للوضع الاقتصادي في ألمانيا هذا العام وسط علامات على أن أن وتيرة النمو قد ترتفع ببطء في عام 2020 بعد أشارت بيانات مؤخراً إلى صعود النشاط الاقتصادي لأعلى مستوى بـ5 أشهر، بدعم الأداء الصناعي الذي سجل أعلى مستوى في 11 شهراً وإن كان لا يزال داخل نطاق الانكماش.

ولكن شهدت ثقة الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي تراجعاً بعكس المتوقع خلال الشهر الجاري، وفقاً لبيان صادر اليوم.