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محدث.. النفط يهبط 2% مسجلاً أدنى تسوية بـ3 أشهر ونصف

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محدث.. النفط يهبط 2% مسجلاً أدنى تسوية بـ3 أشهر ونصف محدث.. النفط يهبط 2% مسجلاً أدنى تسوية بـ3 أشهر ونصف

مباشر: تراجعت  النفط بنحو 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أدنى مستوى في 3 أشهر ونصف مع المخاوف المتزايدة جراء تفشي فيروس الصين.

وتأتي الخسائر في الذهب الأسود بفعل مخاوف تفشي فيروس "كورونا" مع حقيقة ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 81 شخصاً وزيادة الحالات المصابة إلى أكثر من 2800 شخصاً داخل الصين، أما خارجها فإن الأمر امتد لنحو 12 دولة.

ومن شأن انتشار الفيروس أن يؤثر سلباً على السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

فيما قال رئيس "أوبك" إنه يتوقع تأثيراً ضعيفاً لفيروس "كورونا" على سوق النفط، لكنه أشار إلى أن المنظمة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تطورات جديدة.

وصرح وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان السعود" اليوم بأنه يراقب التطورات عن كثب في الصين، قائلاً إنه يثق في إمكانية احتواء الفيروس.

وأضاف أن الأسواق تتحرك بشكل أساسي من خلال عوامل نفسية إضافة إلى توقعات سلبية للغاية تبناها بعض المشاركين في السوق رغم التأثير المحدود للغاية على الطلب العالمي على النفط.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 1.9 بالمائة إلى 53.14 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 15 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن سجل 52.13 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 2.3 بالمائة ليهبط إلى 59.35 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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