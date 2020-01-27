السعودية: الأمن الغذائي وإدارة المياه ضمن أجندة مجموعة العشرين

الرياض – مباشر: ناقش وكلاء الزراعة ووكلاء المياه، في اجتماعهم الأول بالعاصمة السعودية الرياض، تعزيز الأمن الغذائي العالمي والتعاون في مجال إدارة المياه المستدامة، ضمن جدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين.

وأفادت وكالة أنباء السعودية، بأن الاجتماع تطرق أيضا إلى تبادل أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى الأهداف المرجوة، للحد من الفقد والهدر للغذاء وتشجيع الاستثمار الزراعي المسؤول وتبني إدارة مستدامة للمياه.

وأضافت أن الاجتماع الذي استمر يومين تناول أبرز التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي وادارة المياه، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والدول المستضافة، إلى جانب ممثلين من منظمات دولية وإقليمية، ورأسه كل من وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان، ووكيل الوزارة للمياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد العزيز بن محارب الشيباني.

وتعد قضيتا الأمن الغذائي وإدارة المياه من أشد القضايا العالمية إلحاحًا؛ إذ يفتقر قرابة 800 مليون إنسان إلى الموارد الغذائية اللازمة، ولا يزال مليار إنسان يعانون من شح المياه، بحسب الوكالة.

وستسعى من خلال رئاستها لمجموعة العشرين إلى تعزيز التوافق حول السياسات الكفيلة بالتصدي للتحديات الناشئة في قطاع الزراعة، كما ستعزز المملكة الجهود المبذولة لمعالجة قضية فقدان الموارد الغذائية وهدرها وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ومن المقرر انعقاد الاجتماع الثاني لوكلاء الزراعة واجتماع وزراء الزراعة في شهر مارس/ آذار 2020.



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