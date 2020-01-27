محدث.. الدولار يرتفع عالمياً مع ترقب تطورات فيروس الصين

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع التطورات المتعلقة بالفيروس الصيني، ووسط انتظار اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأدى انتشار الفيروس الصيني كورونا إلى وفاة 81 شخصاً في الصين مع انتقاله إلى عدداً من الدول الأخرى، مما دفع المستثمرون نحو الملاذات الآمنة.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة للشهر الثالث على التوالي.

ومن المقرر عقد أول اجتماع للجنة الفيدرالية الأمريكية للسوق المفتوحة في العام الجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي.

وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1014 دولار، لكنه تراجع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 108.99 ين.

في حين ارتفعت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.3046 دولار، كما تراجعت مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 0.9703 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.1 بالمائة عند مستوى 97.971 بعد أن سجل مستوى 97.783 في وقت سابق من التعاملات.