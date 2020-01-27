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محدث.. العقود الآجلة للذهب تسجل أعلى تسوية في 7 سنوات

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محدث.. العقود الآجلة للذهب تسجل أعلى تسوية في 7 سنوات محدث.. العقود الآجلة للذهب تسجل أعلى تسوية في 7 سنوات

مباشر: ارتفعت  الذهب للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، لتسجل أعلى مستوى في نحو 7 سنوات مع تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس الصين "الكورونا".

ويأتي صعود المعدن النفيس مع خسائر قوية لـ"وول ستريت" إلا أن ارتفاع الدولار أجبر الذهب على تقليص مكاسبه عند التسوية.

ودفعت المخاوف المتزايدة بشأن انتشار الفيروس في الصين وتأثيره السلبي المحتمل على الاقتصاد، المستثمرين إلى شراء المعدن الآمن، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 81 شخصاً.

وعلى صعيد آخر، يراقب المستثمرون عن كثب الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام المقرر عقده في يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.4 بالمائة وهو ما يعادل زيادة 5.50 دولار مسجلاً 1577.40 دولار للأوقية وهو أعلى تسوية لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل/نيسان 2013.

وكان المعدن الأصفر سجل مستوى 1581.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 1577.84 دولار للأوقية وهو ما يعادل زيادة 6.31 دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة عند مستوى 97.973.

مباشر (اقتصاد)

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