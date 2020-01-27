"جنرال موتورز" تعتزم استثمار 2.2 مليار دولار في السيارات الكهربية

مباشر: أعلنت شركة "جنرال موتورز" خططها لاستثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار لإنتاج السيارات الكهربية في مصنع لها بالولايات المتحدة .

وقالت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم الإثنين، إنها تعتزم الاستثمار في مصنع "ديترويت - هامترامك" لإنتاج مجموعة متنوعة من الشاحنات الكهربية وسيارات الدفع الرباعي والذي سيكون أول مصنع لتجميع السيارات الكهربية من "جنرال موتورز".

وأضافت الشركة أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج بأول شاحنة كهربية "بيك آب" بالمصنع في أواخر عام 2021 ثم سيارة "كروز أوريجن" ذاتية القيادة.

وذكرت "جنرال موتورز" أنه عندما يكون المصنع قيد التشغيل الكامل، سيخلق هذا الاستثمار أكثر من 2200 فرصة عمل جيدة في الولايات المتحدة.

كما أشارت الشركة الأمريكية إلى أنها سوف تستثمر أيضًا 800 مليون دولار إضافية في أدوات الموردين وغيرها من المشاريع المتعلقة بإطلاق الشاحنات الكهربية الجديدة.

وبحلول الساعة 6:12 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 2.3 بالمائة إلى 33.52 دولار.