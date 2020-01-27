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الصحة تضع ماسحات حرارية للكشف عن الحالات المرضية للقادمين الى الاردن

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الصحة تضع ماسحات حرارية للكشف عن الحالات المرضية للقادمين الى الاردن الصحة تضع ماسحات حرارية للكشف عن الحالات المرضية للقادمين الى الاردن

جى بي سي نيوز :-  قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إن وزارة الصحة اتخذت اجراءات وقائية وعلاجية لفحص القادمين عبر جميع المعابر البرية والبحرية والجوية في المملكة، من خلال ماسحات حرارية ثابتة ويدوية لكشف المصابين بارتفاع درجة الحرارة او اي اشتباه باصابتهم بمرض كورونا الجديد.
واكد الدكتور جابر، ان الوزارة جهزت مستشفى الامراض الوبائية بسعة 100 سرير وقابل للزيادة بــ200 سرير لاستقبال اوتحويل ومتابعة وحجر اي حالة مشتبه بها بمرض كورونا الجديد.
واشار الى ان الوزارة جهزت فريقا متخصصا في الوبائيات يتواجد على مدار 24 ساعة على المعابر الحدودية لفحص جميع القادمين وادخال اي حالة مشتبه بها الى مستشفى الامراض الوبائية في الحجر الصحي لمدة 14 يوما للتاكد من عدم تعرضه للمرض.
وبين وزير الصحة بأنه وبناء على التوجيهات الملكية باحضار الطلبة الاردنيين المتواجدون في الصين بطائرة خاصة، فقد جهزت الوزارة منذ اللحظة الاولى فريقا طبيا لمرافقة الطاقم المتوجه الى الصين من اجل الكشف الطبي على الطلاب والتأكد من سلامتهم وعودتهم الى ارض الوطن.
واشار الدكتور جابر الى ان الفرق الطبية ستستقبل الطلاب لحظة وصولهم الى البلاد وسيتم ادخالهم الى مستشفى الامراض الوبائية في مستشفى البشير ووضعهم تحت المراقبة الصحية لمدة 14 يوما للاطمئنان على سلامتهم من اي اشتباه للمرض، وستوفر الظروف المناسبة لاقامتهم في المستشفى بالمستوى المطلوب ، وفق بترا  . 
واوضح، ان وزارة الصحة وضعت خطة شاملة مع جميع القطاعات المعنية بهذا الشأن سيما تجهيز المستشفيات الميدانية من خلال توفير فرق متخصصة مجهزة بملابس عزل لفحص الحالة بدقة ومنع انتقال العدوى سواء داخل المملكة او خارجها.
واكد بان الوزارة تطبق توصيات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن من خلال بروتوكول علاجي للتعامل فيه في مختلف مستشفيات المملكة، على مستوى العلاج والفحوص المخبرية وتحويلات اية حالة مشتبه بها مباشرة الى مستشفى الامراض الوبائية في البشير، مهيبا بدور وسائل الاعلام في نشر الوعي حول المرض وسبل الوقاية منه من خلال الرسائل الاعلامية والنشرات التوعوية التي تصدر رسميا من وزارة الصحة والجهات المعنية.
واوضح الدكتور جابر بان اعراض فيروس كورونا الجديد لا تختلف عن اعراض الفيروسات المسببة للانفلونزا العادية كألام في الحلق وارتفاع في درجات الحرارة وضيق التنفس، مطمئنا ان 96 % من الحالات المرضية من هذا المرض تشفى عند تناولها العلاج اللازم والفعال مع ضرورة التقيد باتباع اجراءات الوقاية والسلامة العامة، مشيرا الى ان نسبة قليلة من المرضى يحتاجون لعناية ورعاية صحية مكثفة وهم الفئات الذين لديهم مناعة ضعيفة للمرض خاصة فئات الامراض المزمنة.
واكد بان فريق ادارة الازمة في مديرية وحدة الازمات بوزارة الصحة على انعقاد دائم على مدار 24 ساعة لمتابعة الحدث وتطوراته عالميا واقليميا ومحليا، كما يستقبل ملاحظات واستفسارات المواطنين على الخطوط الساخنة لديها على الارقام التالية 0778410186 وعلى فاكس رقم 06-5065756.

جي بي سي نيوز

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