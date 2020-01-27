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طلبة أردنيين في ووهان الصينية : نفد الطعام والأكل ونحن ننتظر الطائرة

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طلبة أردنيين في ووهان الصينية : نفد الطعام والأكل ونحن ننتظر الطائرة طلبة أردنيين في ووهان الصينية : نفد الطعام والأكل ونحن ننتظر الطائرة

جى بي سي نيوز  :- يعيش طلاب أردنيون في مدينة ووهان الصينية حالة من الخوف والهلع بعد تأخر وصول الطائرة الأردنية وانتهاء الأكل والشرب لديهم جراء وجود حظر تجول في منطقتهم بحسب الطلبة.

وقالوا مساء الأحد، “نحن لا نملك الأكل ولا الشراب ونتقاسم ما تبقى لدينا من طعام ولا نعرف مصيرنا حتى اللحظة”.

وأكدوا انقطاع الاتصال معهم من قبل القنصل الأردني في الصين وعدم الإجابة على أية مكالمة لهم.

وقال الطلاب إنهم يعانون “من نقص الطعام والشراب، نتيجة فرض حظر تجول جراء الحظر الصحي” ، وفق الغد . 

وختم احد الطلبة حديثه  : " امانة الله عليكو لا تقطعوا فيينا نحن أبناء الوطن، ونريد مساعدتكم”.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ضيف الله الفايز لـ”الغد” على جاهزية الطائرة التي سترسل للطلبة في الصين لكن إجراءات الحصول على تصاريح الطيران من الدول التي بحاجة للمرور من فوق اراضيها وهذا إجراء دبلوماسي روتيني بين الدول، مشيرا الى أنهم بانتظار الموافقات منهم.

يشار إلى أن 67 أردنيا بعضهم مع عائلاتهم من نساء وأطفال، يعيشون في سكن واحد داخل المدينة.

جي بي سي نيوز

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