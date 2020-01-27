رئيس "أوبك" يتوقع تأثيراً ضعيفاً لفيروس الصين على سوق النفط

مباشر: قال رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إنه يتوقع أن يكون لفيروس "كورونا" تأثيراً ضيئلاً على سوق الخام في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن المنظمة مستعدة لاتخاذ ما يلزم حال أي تطورات جديدة.

وأضاف "محمد عرقاب" رئيس أوبك ووزير الطاقة الجزائري في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين: "تأثير فيروس الصين على توقعات الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفاً".

وتابع "عرقاب" بأن التقارير الأولية تبين حتى الآن أن "كورونا" يعتبر أقل خطورة من مرض المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" الذي ظهر في 2002-2003.

وأوضح "عرقاب": "تراقب أوبك عن كثب تطور سوق النفط بالتزامن مع مستجدات وباء فيروس كورونا الأخير".

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط اتفقت مع حلفائها على خفض إنتاج الخام بنحو 1.7 مليون برميل يومياً بداية من الشهر الجاري حتى نهاية الربع الأول من 2020.

وكانت أسعار النفط ضمن أكبر المتضررين جراء مخاوف انتشار "كورونا" مع القلق من تراجع الطلب في ظل احتمالية تأثير الفيروس على النمو الاقتصادي العالمي.