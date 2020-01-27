حتى بعد انتهاء الدعم.. مايكروسوفت تُجبر على إطلاق تحديث لويندوز 7

أطلقت شركة مايكروسوفت التحديث الأمني العام النهائي لنظام ويندوز 7 في وقت سابق من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، وبه انتهى دعم نظام التشغيل الذي أُطلق قبل أكثر من 10 سنوات.

ومع أن التحديث الأمني الذي أُطلق كان تحديثًا روتينيًا، إلا أن مايكروسوفت كشفت الآن أنه سبب مشكلات في خلفيات الشاشة لبعض مستخدمي ويندوز 7، وقالت: “بعد تثبيت KB4534310، قد تبدو خلفية شاشة سطح المكتب الخاص بك سوداء حين ضبطها في وضع (الامتداد) Stretch”. ويبدو أن المشكلة تؤثر فقط حين وضع (الامتداد)، ما يعني أن الأوضاع الأخرى، مثل: التمركز، وملء الشاشة لم تتأثر.

ويُعتقد أن هذا الخلل يعد محرجًا لمايكروسوفت، بالنظر إلى أنه سيكون آخر تحديث تطلق الشركة لنظام ويندوز 7، ما يعني أنها لو أرادت إصلاحه يتعين على المستخدمين دفع مبلغ مالي لقاء الحصول عليه، مع أن السبب وراءه هو خطأ من مايكروسوفت فيها.

وفي حين أن مايكروسوفت كانت قد قالت إنها تعمل على إطلاق تحديث لنظام ويندوز 7 مخصص للشركات التي اشترت تحديثات ويندوز 7 الممتدة Windows 7 Extended Security Updates، إلا أنها اضطرت إلى تغيير ذلك، إذ سوف يُتاح هذا التحديث لجميع مستخدمي ويندوز 7، بالإضافة إلى نظام تشغيل الخوادم (ويندوز سيرفر 2008 آر2 إس بي1) Windows Server 2008 R2 SP1.

يُشار إلى أنه من غير المعتاد أن تطلق مايكروسوفت تحديثات وإصلاحات عامة لأنظمة التشغيل التي انتهى دعمها، إذ كان يتعين على المستخدمين الاشتراك في برنامج التحديثات المدفوعة ESUs، التي تتوفر بسعر 25 أو 50 دولارًا للحاسوب، وهو البرنامج الذي اضطر الحكومة الألمانية لدفع مبلغ 887,000 دولار أمريكي للحصول على التحديث للحواسيب الشخصية.