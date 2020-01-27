رئيس "أليانز": سوق الأسهم الأمريكية يتجاوز قيمته الحقيقية

مباشر: يرى الرئيس التنفيذي لشركة "أليانز" أن الأسهم الأمريكية مُقيمة بأكثر من قيمتها الحقيقة، مشيراً إلى ضرورة الحذر لوجود مخاطر أساسية.

وقال "أولفر بيت" للشركة الألمانية في مقابلة مع "ياهو فايننشال" اليوم الإثنين: "أعتقد أن تقييمات الأسهم مبالغ فيها، ويجب أن يجعل المستثمرين يفكرون ونحن نقترب من نهاية الانطلاقة الصعودية للأسهم في عام 2020".

وتابع "بيت": "علينا أن ننظر إلى أبعد من الثقة، ونلتفت إلى الحقائق الأساسية حيث لايزال هناك الكثير من المخاطر مع وجود سوق الأسهم عند مستويات قياسية من حيث تقييم الأصول، وهذا يعني في النهاية أنه لابد من حركة تصحيحية".

وأضح رئيس "أليانز": "لازلنا نواجه مخاطر سياسية هائلة، نعم، عاد الحوار بين الصين والولايات المتحدة، ولكن هناك الكثير من الضجيج حول ما سيحدث بين الولايات المتحدة وأوروبا".

وتزايد التفاؤل وارتفعت شهية المخاطرة في أعقاب توقيع اتفاقية المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.