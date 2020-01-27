عوائد سندات اليونان تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها

مباشر: تراجعت عوائد السندات الحكومية في اليونان لمستوى قياسي متدني خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد رفع التصنيف الائتماني للبلاد.

ورفعت وكالة "فيتش" في الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لليونان إلى "BB" من "BB-"، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

ويعتبر تصنيف "فيتش" هو الأعلى منذ دخول اليونان عصر الإنقاذ عام 2010، وهو ما يعني التخلص من المساعدات الأجنبية بعد حالة من التقشف التي عاشتها البلاد.

واعتمدت اليونان على قروض ضمن خطط إنقاذ مالية بأكثر من 300 مليار دولار من شركائها بمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدر على صلة قوله إن الحكومة اليونانية قد تصدر سندات جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في إطار العودة لسوق الدين الدولي.

وبحلول الساعة 2:36 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على السندات الحكومية اليونانية لآجل 10 سنوات بنحو 11 نقاط أساس ليصل إلى 1.16 بالمائة، بعد أن سجل 1.144 بالمائة في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى على الإطلاق