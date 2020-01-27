حكومة الهند تحاول بيع حصتها في شركة الطيران المثقلة بالديون

مباشر: تحاول الحكومة الهندية مجدداً ببيع حصتها في شركة الخطوط الجوية "إير إنديا" المثقلة بالديون.

وقال وزير الطيران المدني في الهند "هارديب سينغ بوري" للصحفيين، اليوم الإثنين، أن الموازنة الهندية ستدعم استمرار تشغيل الشركة حتى يتم العثور على مشتر، مضيفًا أن هناك الكثير من المهتمين بشراء الشركة الطيران ويمكن تعديل شروط البيع، بحسب محطة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وكان وزير الطيران في البلاد ذكر في وقت سابق إن على الحكومة إغلاق الشركة إذا فشلت في العثور على أي مشتر.

ويقدر إجمالي ديون شركة الطيران الهندية بحوالي 8.3 مليار دولار، وسيحتاج أي مشتر إلى تحمل نحو 3.3 مليار دولار من الديون وهو رقم يتم احتسابه لمطابقة الأصول المعروضة للبيع.

ومن شأن بيع الشركة إلى مالك جديد أن يستحوذ على 121 طائرة في أسطولها.

وحددت الحكومة يوم 17 مارس/آذار المقبل موعدا نهائيا لأي طرف مهتم يتطلع إلى تقديم عرض شراء.