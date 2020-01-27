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"داو جونز" يتهاوى 500 نقطة في المستهل مع مخاوف "كورونا"

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"داو جونز" يتهاوى 500 نقطة في المستهل مع مخاوف "كورونا" "داو جونز" يتهاوى 500 نقطة في المستهل مع مخاوف "كورونا"

مباشر: شهدت الأسهم الأمريكية خسائر قوية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليتهاوى "داو جونز" بأكثر من 500 نقطة، مع استمرار ذعر المستثمرين من فيروس "كورونا".

وقادت أسهم شركات السفر والطيران خسائر "وول ستريت" مع تحذيرات بشان السفر خوفاً من انتشار واسع لفيروس الصين، الأمر الذي يُلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وتزايدت المخاوف مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات في الصين إلى 81 شخصاً بالإضافة إلى أكثر من 2800 مصاب.

ومن بين 12 دولة أخرى، أكدت الولايات المتحدة الحالة الخامسة للإصابة بفيروس "كورونا".

ومع هذا القلق المتنامي من تأثير الفيروس على الاقتصاد، لجأ المستثمرون للملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية للاحتماء بها.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.8 بالمائة إلى مستوى 28466 نقطة فاقداً 503 نقاط.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.6 بالمائة إلى 3242 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 2.1 بالمائة مسجلاً 9124 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.888.

مباشر (اقتصاد)

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