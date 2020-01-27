أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
لقاءات مع بعض لاعبي التنس ورأيهم في تطبيق تقنية عين الصقر -
مساء dmc - المتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية في القاهرة يوضح أخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا -
مساء dmc - الكاتب عمرو عاطف يحكي قصة كتابه "مبروك جوزك حامل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

دراسة..3آليات تنمو بناتج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإجمالي 5.2تريليون دولار

Google+ Print
دراسة..3آليات تنمو بناتج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإجمالي 5.2تريليون دولار دراسة..3آليات تنمو بناتج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإجمالي 5.2تريليون دولار

 

أبوظبي - مباشر: قدرت دراسة حديثة، فرص زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بقيمة 5.2 تريليون دولار.

وأظهرت الدراسة الصادرة عن "ماجد الفطيم"، المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في المنطقة، والمنتدى الاقتصادي العالمي وشركة ماكنزي كشريك للمعرفة، توفير 80 إلى 100 مليون فرصة عمل جديدة، في إطار مبادرة جديدة لتحقيق "التكامل الاقتصادي" في المنطقة. 

ورصدت الدراسة ثلاث آليات رئيسية لتحقيق هذا النمو تتضمن، أولاً: الإزالة الانتقائية للقيود التنظيمية وتسهيل عملية فحص واعتماد الاستثمارات المحلية والخارجية لتعزيز التنافسية ورفع مستوى الخدمات.

وأضافت كذلك حرية حركة الموارد وتسهيل عمليات تداول السلع والبضائع والخدمات وحركة رؤوس الأموال وتنقُّل الأشخاص وحركة البيانات وإزالة الحواجز والرسوم التي تعرقل حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة، وتيسير حركة تداول المنتجات.

وشملت إرساء معايير مشتركة تضمن بيئة استثمارية وقواعد مماثلة، وتسهّل عمل الشركات ضمن أسواق متعددة دون تكبّد تكاليف "امتثال" إضافية.

جدير بالذكر أن قائمة "فورتشين 500" العالمية تضم شركتين فقط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، في الوقت الذي يعد نطاق أداء أكبر الشركات بالمنطقة محدوداً مقارنة بنظيراتها في أوروبا.

ترشيحات:

وزير الطاقة الإماراتي: لا يجب المبالغة بتأثير "كورونا" على النفط

ولي عهد أبوظبي يشهد توقيع مذكرات تفاهم مع رئيس كازاخستان

سهم "دبي الوطني" يقتنص ثلث سيولة السوق على وقع النتائج

"دريك آند سكل" تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

الخارجية الإماراتية تدعو المواطنين لعدم السفر للصين بسبب "كورونا"

بعد النتائج السنوية.. سهم أبوظبي التجاري يهبط لأدنى سعر بـ3 أسابيع

مصرف الإمارات المركزي يبدأ نظام تقييم شركات الصرافة

أبوظبي التجاري يوصي بتوزيع 38 فلساً للسهم

أرباح الإمارات الإسلامي تتجاوز مليار درهم بنهاية 2019

أرباح أبوظبي التجاري تتراجع 23% في الربع الرابع

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات

محدث..سهم فيسبوك يتراجع 6% بالختام مع زيادة النفقات وتباطؤ النمو

محدث..سهم فيسبوك يتراجع 6% بالختام مع زيادة النفقات وتباطؤ النمو

محدث.. سهم "تسلا" يقفز 10% بالختام بعد نتائج أعمال إيجابية

محدث.. سهم "تسلا" يقفز 10% بالختام بعد نتائج أعمال إيجابية