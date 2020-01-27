ارتفاع العملات المشفرة بقيادة "البيتكوين كاش"

مباشر: ارتفعت العملات المشفرة بقيادة عملة البيتكوين كاش خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تعافي الطلب على الأصول الرقمية.

وتشهد العملات المشفرة حالة من التعافي بعد الخسائر المسجلة في الأسبوع الماضي، مع ترقب عملية انقسام جديدة لعملة "البيتكوين.إس.في" في الشهر المقبل، ما يقلص المعروض من العملة في السوق.

وحققت العملات الإلكترونية مكاسب قوية منذ بداية العام الحالي بعد أن اتخذت اتجاهاً هابطاً في نهاية عام 2019 ، مع سعي المستثمرين لحيازة الأصول الآمنة بالتزامن مع المخاوف المتزايدة بشأن انتشار فيروس الصين "الكورونا".

وبحلول الساعة 1:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 3.4 بالمائة لتصل إلى 8751 دولار.

بينما صعدت عملة “الايثيريوم" بنحو 4.1 بالمائة لتسجل ارتفاعاً إلى 170.7 دولار، كما ارتفع سعر "الريبل" بنحو 3.8 بالمائة مسجلة 0.2325 دولار.

وقفزت عملة "اليتكوين كاش" بنسبة 12.4 بالمائة لتصعد إلى 369.6 دولار، وارتفعت "بيتكوين.إس.في" بنحو 8.3 بالمائة لتصل إلى 293 دولار.

وخلال الفترة نفسها، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة مستوى 240.9 مليار دولار مقابل 233.1 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.