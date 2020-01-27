هيئة السوق السعودية تغرّم شركة ساب للتكافل

الرياض - مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، على شركة ساب للتكافل، لمخالفتها الفقرة 5 من المادة 63 من قواعد طرح الأوراق المالية الإلتزامات المستمرة.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن ذلك يأتي لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن استقالة عضو مجلس إدارتها ايان كيث موور، بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إذ لم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) إلا بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

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