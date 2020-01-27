وورلد ريميت تعقد شراكة مع ويزال موني لإطلاق أوّل خدمة لها لتحويل الأموال عبر الجوال إلى السنغال

وجدت "وورلد ريميت"، الشركة الرائدة لتحويل الأموال على الإنترنت، جهودها مع "ويزال موني" لإطلاق أوّل خدمة لها لتحويل الأموال عبر الجوال إلى السنغال.

وتسهم "وورلد ريميت" في توفير الوقت والمال على السنغاليين المقيم في الخارج، حيث أنّهم لا يحتاجون إلى زيارة وكيل تقليدي لتحويل الأموال أو تكبد رسوم مرتفعة لإرسال الأموال إلى وطنهم. وأصبح بإمكانهم عوضاً عن ذلك إرسال الأموال عبر الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع باستعمال تطبيق "وورلد ريميت" أو موقعها الإلكتروني.

وتسمح الشراكة الجديدة مع "ويزال موني" لعملاء "وورلد ريميت" في أكثر من 50 دولة، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة، بإرسال الأموال إلى وطنهم بشكلٍ فوريّ إلى أكثر من 60 ألف حساب مالي عبر الجوال في السنغال. ويستطيع المتلقّون بعد ذلك تخزين أموالهم، أو تسديد فواتيرهم، أو دفع ثمن البضائع في المتاجر مباشرةً من حسابهم "ويزال موني".

وبالإضافة إلى خدمة الأموال الجديدة عبر الجوال، تقدّم "وورلد ريميت" أيضاً خدمات التحويل المصرفي واستلام النقود وتعبئة أرصدة الهاتف الجوال إلى السنغال، ليتمكّن العملاء من اختيار طريقة الدفع الأكثر ملاءمةً لمن يستلمها.

وتشير التقديرات إلى أنّ مجتمع المغتربين السنغاليّين يبلغ حوالي 560 ألف شخص، وتُحدث الأموال التي يرسلونها إلى وطنهم فرقاً كبيراً في حياة آلاف العائلات. كما تشير التقديرات إلى أنّ السنغال حصلت على حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي من التحويلات الماليّة في عام 2019، ما يشكّل 10 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي للدولة.

وقال مامادو ويلاين، مدير تطوير الأعمال في منطقة غرب أفريقيا لدى "وورلد ريميت"، في هذا السياق: "يسرّنا أن نتعاون مع ’ويزال موني‘ لإطلاق أوّل خدمة لتحويل الأموال عبر الجوال إلى السنغال."

وتابع مامادو حديثه قائلاً: "كشف البنك الدولي أنّ حوالي 60 في المائة من البالغين في السنغال لا يمتلكون حساباً مصرفيّاً. وستسمح خدمتنا الجديدة للعائلات في المناطق الحضرية والريفية في الدولة باستلام الأموال من الخارج مباشرةً إلى هواتفهم الجوالة، من دون الحاجة إلى اتّصال إنترنت أو حساب مصرفي".