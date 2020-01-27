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مجموعة مستشفيات الإمارات تشارك في معرض الصحة العربي 2020

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مجموعة مستشفيات الإمارات تشارك في معرض الصحة العربي 2020 مجموعة مستشفيات الإمارات تشارك في معرض الصحة العربي 2020
تشارك مجموعة الإمارات المزودة لخدمات الرعاية الصحية في معرض الصحة العربي 2020، الذي يستمر على مدار أربعة أيام من 27 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تقدم عبر منصتها تعريفاً كاملاً بجميع خدماتها الطبية، التي تركز على المريض من خلال مجموعة واسعة من مستشفيات تملكها وتديرها، فضلًا عن العيادات المتخصصة ومراكز الرعاية العاجلة والمنتجعات الصحية الطبية والصيدليات.
وقال الدكتور مايكل فقيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للرعاية الصحية:
"إننا ملتزمون بتطوير كل ما يخص قطاع الرعاية الصحية وتحسين الحياة اليومية للمرضى والمجتمعات التي نعمل بها، وهو ما يشكل دافعاً لنا لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات في جميع أنحاء الدولة، وتوفير أحدث التقنيات والمرافق التي تعد الأفضل".
وأشار فقيه إلى أهمية معرض الصحة العربي 2020، الذي يمثل منصة خاصة لجميع الجهات المختصة بالرعاية الصحية، واعتبره فرصة جيدة للكشف عن جميع التقنيات الجديدة التي تمت إضافتها إلى مراكز المجموعة، وكان لها دور كبير في نجاح علاج أكثر الحالات تعقيداً، وتحسين نمط حياة عشرات المرضى.
 
وسيتم تقديم جميع العلامات التجارية التابعة للمجموعة للزوار، خلال أيام المعرض المتتالية، ومنحهم فكرة أفضل عن المجتمع الطبي والعلمي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استعراض المساهمات الفعّالة للمجموعة في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوضيح الدور المهم الذي تلعبه في تطوير المجال بالمنطقة.
والجدير بالذكر أن مجموعة الإمارات لتزويد خدمات الرعاية الصحية تلتزم في عام 2020 بجدول أعمال يعتمد على نصف قرن من الإنجازات الابتكارية والتكنولوجية، وذلك تماشياً والإعلان عن عام "الاستعداد للخمسين"، من خلال تولي دور الريادة في مجال الرعاية الصحية المتقدمة فائقة الدقة باستخدام التكنولوجيا المتطورة.
 

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