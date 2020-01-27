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المستثمرون يتدافعون على السندات الحكومية مع مخاوف فيروس "كورونا"

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المستثمرون يتدافعون على السندات الحكومية مع مخاوف فيروس "كورونا" المستثمرون يتدافعون على السندات الحكومية مع مخاوف فيروس "كورونا"

مباشر: تراجعت عوائد السندات الحكومية في الاقتصادات الكبرى خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تدافع المستثمرين على الأصول الآمنة وسط القلق بشأن تفشي فيروس الصين.

وأدى فيروس الكورونا الى وفاة أكثر من 81 شخصاً، وتعطيل سفر الصينيين احتفالاً برأس السنة القمرية الجديدة.

ولجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية بسبب الخوف من انتشار الفيروس الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تراجع العوائد على تلك الديون مع حقيقة العلاقة العكسية بينهما.

ومن المقرر عقد أول اجتماع للجنة الفيدرالية الأميركية للسوق المفتوحة في عام 2020 في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط توقعات تثبيت معدلات الفائدة.

ومن المقرر الكشف عن بيانات مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 12:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات 6 نقاط أساس ليصل إلى 1.623 بالمائة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما انخفض العائد على السندات الحكومية لمدة 30 عاماً إلى 2.073 بالمائة، كما هبط عائد الديون الأمريكية لآجل عامين إلى 1.447 بالمائة.

وفي أوروبا، تراجع العائد على السندات الحكومية الألمانية لآجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساس ليصل إلى - 0.371 بالمائة

كما انخفض العائد على السندات البريطانية لآجل سداد 10 سنوات إلى 0.539 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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