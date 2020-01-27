سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.78% مواصلاً الهبوط للجلسة الخامسة

الرياض - مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع للجلسة الخامس على التوالي متأثراً بهبوط قطاع البنوك والمواد الأساسية.

وتراجع المؤشر العام للسوق- تاسي بنسبة 1.78 بالمائة إلى مستوى 8178.47 نقطة ليفقد نحو 148.50 نقطة، ليلامس أدنى مستوياته في 12 جلسة.

وتباينت التداولات اليوم مقارنة بجلسة أمس الأحد لتصل إلى نحو 174.68 مليون سهم، وبقيمة 3.851 مليار ريال موزعة على 179.54 ألف صفقة، مقابل 175.165 مليون سهم، بقيمة 3.47 مليار ريال إجمالي تداولات أمس.

وتراجع بالمؤشر كل من قطاع البنوك بنسبة 2.61 بالمائة، كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.78 بالمائة، إضافة إلى تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.45 بالمائة.

وتراجع أداء 169 ورقة مالية تصدرها سهم مجموعة السريع بنسبة 9.63 بالمائة، وتلاه سهم المتحدة للتأمين بنسبة 6.41 بالمائة، كما تراجع أداء سهم ساب بنسبة 5.55 بالمائة.

وتصدر سهم الراجحي نشاط التداولات بنحو 308.50 مليون ريال، فيما تصدر سهم دار الأركان أحجام التداول بنحو 21.12 مليون سهم.

وفي المقابل ارتفع أداء 22 ورقة مالية فقط تصدرهم ميدغلف للتأمين بنسبة 3.73 بالمائة، وتلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 3.41 بالمائة، إضافة إلى سهم الحكير بنسبة 3.39 بالمائة.

ولم يرتفع اليوم سوى قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.81 بالمائة.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية "نمو" فقد سجل تراجعاً بنسبة 0.78 بالمائة إلى مستوى 7348.89 نقطة ليفقد نحو 58.11 نقطة.

وتصدّر سهم بحر العرب التراجعات بنسبة 2.15 بالمائة، وتلاه سهم العمران بنسبة 1.38 بالمائة، كما تراجع سهم الصمعاني بنسبة 0.97 بالمائة.

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