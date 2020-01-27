"تداول" تعلن إدراج أدوات دين للحكومة السعودية بـ6 مليارات ريال

الرياض- مباشر: أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الاثنين، موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج.

وقالت "تداول"، في بيان، إن أدوات الدين تبلغ قيمتها الإجمالية 6.005 مليار ريال.

وأوضحت أنه الإصدارات تتمثل في زيادة بإصدار رقم 10-10-2019 (رمز تداول:5282) بقيمة 6.005 مليار ريال ليصل إلى 7.842 مليار ريال، على أن يتم إدارج الزيادة بداية من يوم الثلاثاء 28 يناير/ كانون الثاني 2020.

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