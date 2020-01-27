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تراجع مفاجئ لثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا خلال يناير

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مباشر: تراجعت ثقة الشركات في ألمانيا بعكس المتوقع خلال الشهر الأول من العام الجاري، مع التشاؤم حيال التوقعات المستقبلية.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد "إيفو" للأبحاث الاقتصادية، اليوم الإثنين، أن مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا تراجع إلى 95.9 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري بالقراءة المعدلة موسمياً مقابل 96.3 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن ثقة الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي سوف ترتفع إلى 97.1 نقطة خلال هذا الشهر.

ووفقاً للبيانات، فإن مؤشر تقييم الشركات للوضع الحالي في رابع أكبر اقتصاد عالمياً كان أفضل بشكل طفيف، ليرتفع المؤشر إلى 99.1 نقطة في الشهر الجاري مقابل 98.8 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وسجل مؤشر توقعات المستثمرين حيال اقتصاد ألمانيا 92.9 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 93.6 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن القطاع الصناعي يظهر علامات من التعافي مسجلاً -1.6 نقطة خلال الشهر الجاري، مقابل هبوط -5 نقاط خلال الشهر الماضي.

وفي القطاع الخدمي فإن ثقة الأعمال انخفضت بشكل ملحوظ، بسبب التوقعات المحدودة للشركات وإن كانوا أكثر شعوراً بالرضا حيال الموقف الحالي.

وانخفض مؤشر البناء في أكبر اقتصاد أوروبي، ليسجل 14 نقطة في الشهر الحالي مقابل 17.9 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبحلول الساعة 11:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1027 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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