أسعار المعادن الصناعية تتراجع مع انتشار فيروس "كورونا"

مباشر: تراجعت أسعار المعادن الصناعية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع المخاوف المتزايدة بشأن تفشي فيروس الصين "الكورونا.

وأثارت المخاوف المتزايدة من ظاهرة تفشي "الكورونا" قلق المستثمرين من احتمالات التأثير على نمو اقتصاد الصين والطلب على المعادن.

وأعلنت الصين إصابة أكثر من 2800 حالة بالفيروس القاتل، مع وجود 461 شخصًا في حالة حرجة وتسجيل 80 حالة وفاة حتى الآن بسبب المرض.

وعلى الصعيد الدولي، تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات في بلدان مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وكثفت الصين التدابير الرامية لاحتواء الفيروس، حيث أعلنت تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى وأمرت الموظفين بالعمل من المنزل.

وبحلول الساعة 10:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاديوم المستخدم في صناعة السيارات بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 2389.27 دولار للأوقية وهو ما يعادل انخفاض بنحو 37 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستويات ارتفاع قياسية في وقت سابق من هذا الشهر.

بينما انخفض سعر التسليم الفوري لمعدن البلاتينيوم بنحو 1.4 بالمائة ليهبط إلى 992.34 دولار للأوقية وهو ما يعادل هبوطاً 14 دولار للأوقية.

وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن النحاس تسليم شهر مارس/آذار في بورصة لندن للمعادن بنحو 1.9 بالمائة ليسجل انخفاضاً بمستوى 2.633 دولار للرطل.