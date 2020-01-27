"المواصفات": منح ترخيص علامة الجودة السعودية لمنشآت في 20 دولة

الرياض - مباشر: منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 259 ترخيصاً لمنشآت في 20 دولة حول العالم باستخدام علامة الجودة السعودية على منتجاتها، وذلك بعد استيفاء تلك المنشآت متطلبات الهيئة، في خطوة تعكس أهمية السوق السعودي للشركات والمستثمرين الأجانب.

ونقلاً عن بيان للهيئة، اليوم الاثنين، جاءت الهند في المرتبة الأولى كأكثر الدول حصولاً على علامة الجودة السعودية، وبلغت عدد التراخيص 85 ترخيصاً، فيما جاءت الصين وتركيا في المرتبة الثانية بــ37 ترخيصاً.

وشملت قائمة الدول التي بها مصانع حاصلة على علامة الجودة السعودية كلاً من دولة إيطاليا، وبريطانيا، والإمارات، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والكويت، وكوريا، وعدداً من الدول الأخرى.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة في المملكة وخارجها 540 منشأة، وبلغ عدد التراخيص السارية لها 666 ترخيصاً، إضافةً إلى وجود 252 طلب ترخيص تحت الدراسة بنهاية عام 2019م، وأصدرت عدد 287 ترخيصاً جديداً خلال عام 2019م.

ويمثل قطاع التشييد والبناء القطاع الأكثر حصولاً على علامة الجودة السعودية بنسبة 34 بالمائة من التراخيص، ثم يأتي قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية بنسبة 20 بالمائة، ثم المنتجات الكيميائية ومنتجات الغزل والنسيج بنسبة 19 بالمائة، وتأتي المنتجات الكهربائية والإلكترونية في المرتبة الرابعة بنسبة 18 بالمائة، وفي المرتبة الخامسة المنتجات الزراعية والغذائية بنسبة 9 بالمائة.

ورصدت هيئة المواصفات خلال 2019، مخالفات لبعض المنشآت أدت إلى إلغاء الترخيص لــ 30 مصنعاً، وتعليق الترخيص لـ 15 مصنعاً بسبب عدم الالتزام بمتطلبات اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية.

ترشيحات:

الجمارك السعودية توضح كمية السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين

"تداول" تعلن بدء اكتتاب وتداول حقوق الأولوية لـ"مجموعة السريع"

تحليل.. 24 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً منذ بداية 2019

الصحة السعودية: لم نسجّل أي إصابات بـ"كورونا".. وإجراءات احترازية مشددة

الإحصاء: صادرات النفط السعودية تهبط 15% في نوفمبر