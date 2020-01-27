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وزارة البيئة السعودية تُعلن حظر صيد الروبيان بساحل الخليج العربي

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الرياض- مباشر: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، اليوم الاثنين، عن بدء حظر صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي في المملكة في الأول من فبراير/ شباط 2020.

وقالت الوزارة، وفقا لتغريدة لها بموقع التواصل- تويتر، إن الحظر لمدة 6 أشهر.

وأرجعت الوزارة الحظر إلى إعطاء فرصة لتكاثر الروبيان، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي، بالإضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

ويعاقب من يقوم بالصيد في موسم الحظر بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال حسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد. 

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