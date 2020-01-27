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سنغافورة: تفشي فيروس الصين سيضر أداء الاقتصاد هذا العام

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سنغافورة: تفشي فيروس الصين سيضر أداء الاقتصاد هذا العام سنغافورة: تفشي فيروس الصين سيضر أداء الاقتصاد هذا العام

مباشر: توقع مسؤول في سنغافورة تضرر البلاد هذا العام جراء تفشي فيروس الصين "كورونا"، وسط إعلان الدولة التي تعد مركز السفر والسياحة في جنوب شرق آسيا إجراءات جديدة لمواجهة المرض الذي ظهر في الصين وانتشر في دول أخرى عديدة.

وقال وزير التجارة في سنغافورة "تشان تشون سينغ"، اليوم الإثنين، إنهم يتوقعون أن يكون هناك تأثير على اقتصادهم وثقة الشركات والمستهلكين خلال العام الحالي بشكل مؤكد، خاصةً وأن الوضع من المتوقع أن يستمر لبعض الوقت.

وأبلغت سنغافورة حتى الآن عن ظهور أربع حالات إصابة بفيروس كورونا داخل البلاد، وهو الوباء الذي أودى بحياة 80 شخصاً في الصين، وانتشر في أكثر من 10 دول بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وفرنسا.

وأضاف وزير التجارة أن تدرس اتخاذ تدابير لدعم القطاعات التي تضررت بشدة مثل السياحة، والتي قد تشمل ضريبة العقارات وتخفيضات ضريبة العمال.

وتتوقع سنغافورة حالياً أن يشهد اقتصادها نمواً في نطاق واسع يتراوح بين 0.5 إلى 2.5 بالمائة خلال العام الجاري.

وسجلت سنغافورة أدنى معدل نمو سنوي في عقد خلال العام الماضي عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.7 بالمائة.

ويشكل الصينيون أكبر حصة من زوار سنغافورة، والتي كانت واحدة من أكثر الدول تضرراً خارج الصين جراء انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) في عام 2003 والذي أودى بحياة 800 شخص على مستوى العالم.

مباشر (اقتصاد)

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