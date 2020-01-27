أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
لقاءات مع بعض لاعبي التنس ورأيهم في تطبيق تقنية عين الصقر -
مساء dmc - المتحدث الرسمي باسم السفارة الصينية في القاهرة يوضح أخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا -
مساء dmc - الكاتب عمرو عاطف يحكي قصة كتابه "مبروك جوزك حامل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يرفع مكاسبه لـ12 دولاراً مع زيادة وفيات "كورونا"

Google+ Print
محدث.. الذهب يرفع مكاسبه لـ12 دولاراً مع زيادة وفيات "كورونا" محدث.. الذهب يرفع مكاسبه لـ12 دولاراً مع زيادة وفيات "كورونا"

مباشر: رفعت الذهب من مكاسبها لنحو 12 دولاراً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس الصين "الكورونا".

ودفعت المخاوف المتزايدة بشأن انتشار الفيروس في الصين وتأثيره السلبي المحتمل على الاقتصاد، المستثمرين إلى شراء المعدن الآمن، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 81 شخصاً.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس الأحد، إن قدرة انتقال "كورونا" تزداد قوة وأن العدوى قد تستمر في الارتفاع، وقد تمدد البلاد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بسبب تفشي الفيروس.

وعلى صعيد آخر، يراقب المستثمرون عن كثب الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام المقرر عقده في يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني.

ووقعت شركة "باريك جولد" الكندية اتفاقاً مع تنزانيا يوم الجمعة الماضي من شأنه أن يشهد استحواذ  على حصص في ثلاثة مناجم للذهب، منهية بذلك نزاع ضريبي طويل الأمد.

ودعا رئيس وزراء أرمينيا المتظاهرين البيئيين إلى إنهاء الحصار المستمر منذ 18 شهراً على منجم ذهب مملوك للأجانب يوم السبت الماضي، قائلاً إن الاحتجاج ليس في المصلحة الوطنية.

وبحلول الساعة 11:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 1583.35 دولار للأوقية وهو ما يعادل زيادة 11.82 دولار.

وكان المعدن الأصغر صعد إلى 1586 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ تعاملات 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر أبريل/نيسان بأكثر من 0.7 بالمائة مسجلاً 1589.90 دولار للأوقية وهو ما يعادل زيادة 11.70 دولار.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية عند مستوى 97.846.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الجدعان: الحكومة السعودية مستمرة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتسهيل مناخ الأعمال

الجدعان: الحكومة السعودية مستمرة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتسهيل مناخ الأعمال

"معادن" تتحول للخسائر بالعام 2019 لانخفاض أسعار المنتجات

"معادن" تتحول للخسائر بالعام 2019 لانخفاض أسعار المنتجات

8 الصبح - قراءة في إجراءات الحكومة لدعم الإستثمارات والإشادات الدولية بنمو الإقتصاد المصري

8 الصبح - قراءة في إجراءات الحكومة لدعم الإستثمارات والإشادات الدولية بنمو الإقتصاد المصري

8 الصبح - الحكومة توافق على التعاقد لشراء احتياجات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية

8 الصبح - الحكومة توافق على التعاقد لشراء احتياجات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية