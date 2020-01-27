هيئة العقار السعودية تصنف أول مكتب يطبق معايير منشآت الوساطة

الرياض ـ مباشر: صنفت الهيئة العامة للعقار، أول مكتب عقاري في السعودية يطبق معايير تصنيف منشآت الوساطة العقارية، التي تسهم في زيادة الموثوقية ورفع نسبة التوطين.

وقالت الهيئة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين إن التصنيف لأول مكتب نموذجي يعد مُحفزاً لبقية المنشآت العقارية للحصول على التصنيف العقاري.

وأشارت إلى أن التصنيف يتضمن 4 معايير يشترط تطبيقها للحصول على الخدمة، يتمثل المعيار الأول في الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من نماذج العقود الموحدة والمعتمدة من الهيئة العامة للعقار.

ويشترط المعيار الثاني على المكتب العقاري تقديمه لـ 3 خدمات أو أكثر من الخدمات العقارية المعتمدة التي من ضمنها الوساطة العقارية.

أما المعيار الثالث فيُلزم اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له بدورات تدريبية لـ 3 خدمات عقارية على الأقل، وذلك بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وتوطين هذا القطاع.

فيما اشترط المعيار الرابع على المنشآت الراغبة في التصنيف أن تكون ذات كفاءة وتميز في الخدمات المقدمة، وتمتلك التجهيزات المناسبة.

ودعت الهيئة العامة للعقار منشآت الوساطة العقارية إلى الاستفادة من الفترة التجريبية من خلال التسجيل في خدمة التصنيف.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن التصنيف يمثل دافعاً لبقية منشآت الوساطة العقارية للحصول على التصنيف والانضمام لمنظومة الوساطة العقارية، التي تسعى الهيئة من خلالها إلى الارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة إسهامه في الناتج المحلي والإجمالي.

وأشار إلى أن الانضمام إلى مشروع تصنيف منشآت الوساطة العقارية متاح بشكل اختياري للمنشآت العقارية والأشخاص الراغبين في الحصول على تصنيف واعتماد الهيئة.

وقال المبارك إن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد سيلزم عند صدوره جميع العاملين في القطاع العقاري بتطبيق أحكامه بما فيها معايير التصنيف.

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