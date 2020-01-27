4 تساؤلات حول التحركات الحادة لعملة "البيتكوين إس.في"

مباشر - سالي إسماعيل: مع بداية العام الجديد، برزت تحركات حادة - وهو أمر معتاد داخل سوق الأصول المشفرة - في عملة افتراضية التحقت مؤخراً بعائلة "البيتكوين".

وسجلت "البيتكوين إس.في"، المنشقة عن البيتكوين كاش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، مكاسب قوية تجاوزت 350 بالمائة في غضون أسبوعين فقط قبل أن تعكس اتجاهها في الأسبوع الثالث من 2020.

ما هي عملة "البيتكوين إس.في"؟

هي عملة انشقت عن عملة "البيتكوين كاش" في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 عند سعر 57.67 دولار، بعد انقسام الأولى عن البيتكوين في 2017.

ومنذ تاريخ الانشقاق ذاك والعملة الافتراضية مستقرة نسبياً فيما سجلت قفزة مفاجئة في غضون بضعة أيام بعد عملية الانقسام عن البيتكوين كاش أعلى 166 دولاراً قبل أن تعاود الهبوط بعد ذلك بفترة وجيزة دون 50 دولاراً.

ومع ذروة مكاسب سوق الأصول المشفرة في منتصف العام الماضي، اقترب سعر "البيتكوين إس.في" من 250 دولاراً لكنها أنهت عام 2019 عند مستوى 94.70 دولار.

ماذا عن أداء العملة الافتراضية في 2020 حتى الآن؟

اتخذت "البيتكوين إس.في" اتجاهاً صعودياً منذ بداية العام الحالي لتصعد قيمتها إلى مستوى 441.20 دولار في تعاملات يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للعملة.

لكن "البيتكوين إس.في" عاودت الهبوط في السبعة أيام التالية لتصل إلى 259.79 دولار بنهاية تعاملات يوم 23 يناير/كانون الثاني الجاري، بخسائر تتجاوز 41 بالمائة من قمته التاريخية.

إذن؛ هل تشهد فقاعة؟

بحكم التعريف، فإن فقاعة الأصول تعني زيادة حادة وبوتيرة متسارعة في سعر أصل ما خلال فترة زمنية قصيرة بدون وجود أساسات جوهرية تدعم هذا الاتجاه الصعودي.

وبمطابقة هذا التفسير سالف الذكر مع الوضع الذي نشهده داخل العملة الرقمية "البيتكوين إس.في"، يمكن اعتبار أنها تشهد فقاعة بالفعل مع حقيقة قفزة 365 بالمائة في غضون أول 14 يوماً من العام الجديد.

ماذا عن "البيتكوين إس.في" والشورت سيلنج؟

أثار السلوك الأخير في تحركات "البيتكوين إس.في" شكوكاً حول ما إذا كان من الحكمة الرهان على هبوط العملة الافتراضية، وفقاً لموقع "بيتكوينيست" المتخصص في أخبار العملات الافتراضية.

لكن مع ارتفاع أنشطة معاملات العملة الرقمية، حوالي 450 ألف معاملة يومياً، فإن محاولة اتخاذ مراكز بيعية من شأنه أن يؤجي إلى خسائر كبيرة، لكن في الوقت نفسه، فإن شراء الأصل المشفر بشكل كامل يعرضه لمخاطر الهبوط.

ويترقب المستثمرون عملية انقسام جديدة للبيتكوين إس في في الشهر المقبل، ما يدعم التوقعات بمزيد من التقلبات الملحوظة في سعر العملة المشفرة خلال الفترة المقبلة.