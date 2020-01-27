استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب اجتماع الفيدرالي

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية إضافة إلى متابعة التطورات المتعلقة بالفيروس الصيني، ووسط انتظار اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر عقد أول اجتماع للجنة الفيدرالية الأميركية للسوق المفتوحة في العام الجاري في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي في الاجتماع المزمع إعلان نتائجه في 29 يناير/كانون الثاني.

وأدى انتشار الفيروس الصيني كورونا إلى وفاة 80 شخصاً وانتشاره في كثير من الدول الأخرى، وهو ما يتزامن مع رفض منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ العالمية الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتفاوض على عدد من الصفقات التجارية منها المملكة المتحدة والهند، مشيراً إلى أنه سيتم بدء التفاوض على المرحلة الثانية من صفقة التجارة مع الصين في وقت قريب.

ومن المقرر الكشف عن بيانات مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند 1.1031 دولار، لكنه تراجع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 109.03 ين.

في حين استقرت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3073 دولار، كما تراجعت هامشياً مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.07 بالمائة إلى 0.9709 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.861.