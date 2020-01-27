أخبار عاجلة

مظاهرات طلابية حاشدة في مدينة البصرة -
السفيرة عزيزة - أفكار لمشروعات صغيرة مربحة تبتكرها بعض الشابات -
عوائد سندات اليونان تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها -
الرئيس الإيراني روحاني يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي فولودين -
معجبو كوبي يوقدون الشموع خارج ملعب أنجلوس ليكرز -
سعودي يمنح شابا سيارة مرسيدس لكرمه ورفضه بيع دراجته -
تمثال لمحمد صلاح في متحف الشمع بلندن -
انتظروا الحلقة قبل الأخيرة لمرحلة الصوت وبس من ‪#MBCTheVoiceKids ‬ السبت 8:30 مساء على #MBCMASR -
تاريخياً.. كيف تتفاعل الأسواق والاقتصاد في أوقات الفيروسات والأمراض المتفشية؟ -
حكومة الهند تحاول بيع حصتها في شركة الطيران المثقلة بالديون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب اجتماع الفيدرالي

Google+ Print
استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب اجتماع الفيدرالي استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب اجتماع الفيدرالي

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب صدور بيانات اقتصادية إضافة إلى متابعة التطورات المتعلقة بالفيروس الصيني، ووسط انتظار اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر عقد أول اجتماع للجنة الفيدرالية الأميركية للسوق المفتوحة في العام الجاري في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وسط توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي في الاجتماع المزمع إعلان نتائجه في 29 يناير/كانون الثاني.

وأدى انتشار الفيروس الصيني كورونا إلى وفاة 80 شخصاً وانتشاره في كثير من الدول الأخرى، وهو ما يتزامن مع رفض منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ العالمية الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد أن الولايات المتحدة تتفاوض على عدد من الصفقات التجارية منها المملكة المتحدة والهند، مشيراً إلى أنه سيتم بدء التفاوض على المرحلة الثانية من صفقة التجارة مع الصين في وقت قريب.

ومن المقرر الكشف عن بيانات مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند 1.1031 دولار، لكنه تراجع أمام العملة اليابانية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 109.03 ين.

في حين استقرت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3073 دولار، كما تراجعت هامشياً مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.07 بالمائة إلى 0.9709 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.861.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يغرد بالفارسية وظريف ينصحه بالإنجليزية

ترامب يغرد بالفارسية وظريف ينصحه بالإنجليزية

ترامب عن "صفقة القرن" : رائعة وستنجح

ترامب عن "صفقة القرن" : رائعة وستنجح

ترامب : الكشف عن «صفقة القرن» قبل الثلاثاء المقبل

ترامب : الكشف عن «صفقة القرن» قبل الثلاثاء المقبل

" بجانب تشرشل وهتلر وترامب ".. تمثال صلاح في أشهر متاحف العالم

" بجانب تشرشل وهتلر وترامب ".. تمثال صلاح في أشهر متاحف العالم