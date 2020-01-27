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المالية السعودية تعلن إقفال طرح يناير من برنامج الصكوك المحلية

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المالية السعودية تعلن إقفال طرح يناير من برنامج الصكوك المحلية المالية السعودية تعلن إقفال طرح يناير من برنامج الصكوك المحلية

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة المالية ، عن الإنتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يناير/ كانون الثاني 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، مبينة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 6.72 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر اليوم الاثنين، أن الإصدارات قُسمّت إلى شريحتين الأولى تبلغ قيمتها 715 مليون ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 715 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.
 
وتابعت: تبلغ الشريحة الثانية 6.005 مليار ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 7.842 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

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