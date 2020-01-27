"ساما" تطرح مسودة قواعد مزاولة الصرافة بالسعودية لاستطلاع الآراء (مستند)

الرياض - مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن طرح مشروع (مسودة) تحديث للقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357)، وتاريخ 01/05/1432ه، للعموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم وآرائهم على المشروع قبل تاريخ 20 فبراير/ شباط 2020م.

وأوضحت مؤسسة النقد، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصها على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية، وسعياً لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة.

وكذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدُّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

وأكدت أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

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