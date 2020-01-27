هيئة الموانئ السعودية: ارتفاع عدد الحاويات 8% في عام 2019

الرياض ـ مباشر: كشفت الهيئة العامة للموانئ بالسعودية "موانئ"، عن ارتفاع إجمالي الحاويات، بالموانئ السعودية، نحو 8 بالمائة، خلال عام 2019، مقارنة بـالعام السابق.

وأوضحت "موانئ"، في بيان لها اليوم الاثنين، أن أعداد الحاويات الصادرة والواردة ارتفعت بواقع 7 ملايين حاوية، عبر 12.731 ألف سفينة تجارية.

وبلغ عدد إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال العام الماضي 262 مليون طن، وبلغ أعداد الركاب 1.3 مليون راكب، فيما بلغ عدد العربات 798 ألف عربة.

وأشارت الهيئة العامة للموانئ، إلى أن ارتفاع أعداد الحاويات، جاء في ظل مرونة وسهولة الإجراءات بها، إلى جانب الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز خدمات الموانئ السعودية.

وأكدت "موانئ"، على أنها تسعى دائماً للإسهام في تحقيق ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير بيئة إدارتها وتشغيلها؛ بما يُسهم في دعم إيرادات الدولة غير النفطية.

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