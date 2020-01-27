الشورى السعودي يقر اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور

الرياض - مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على طلب تصديق المملكة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور.

وأعلنت وزارة العمل السعودية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن استعدادها لتطبيق برنامج حماية الأجور إلزامياً في مرحلته الـ 14 اعتباراً من 1 فبراير/ شباط 2020.

ومن المقرر أن يتم تطبيق البرنامج في هذه المرحلة على المنشأة التي تزيد عمالتها عن 20 عاملاً، وفقاً لبيان لوزارة العمل.

ويهدف البرنامج إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص (سعوديين ووافدين)، وبناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص.

يُذكر أن هذا البرنامج يستهدف الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي - ساما.

كما وافق المجلس أيضاً خلال جلسته العادية الـ 19 للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ؛ على اتفاقية المنظمة رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب.

وأقر المجلس تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.

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العمل السعودية: تطبيق المرحلة الـ14 لبرنامج حماية الأجور فبراير 2020

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