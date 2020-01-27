الشركات السعودية تُجلي موظفيها من الصين بسبب "كورونا"

الرياض- مباشر: كشف السفير السعودي، تركي الماضي، عن قيام عدد من الشركات السعودية العاملة في الصين بإجلاء موظفيها السعوديين وأسرهم، بعد تفشي فيروس "كورونا" .

وقال السفير لصحيفة "الاقتصادية"، إن شركة سعودية عاملة في قطاع البتروكيماويات بالسوق الصيني أجلت 39 موظفا سعوديا وأسرهم إلى السعودية، وستتخذ الخطوة شركة سعودية أخرى.

وأضاف الماضي، أنه يوجد 10 طلاب سعوديين في مدينة ووهان الصينية حيث تفشى الفيروس، وسيتم إجلائهم من المدينة المعزولة.

وثمن السفير توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد بتخصيص طائرة لنقل الطلاب في مدينة ووهان، وكذلك سرعة تجاوب وزير الخارجية مع حالة المواطنين السعوديين.

وحثت السفارة السعودية في الصين، المواطنين المتواجدين في الصين على المغادرة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم، وحثت الراغبين في زيارة الصين لأي غرض التريث في ذلك.

وكان فيروس "كورونا" شبيه الالتهاب الرئوي، تم اكتشافه لأول مرة في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة "ووهان" الصينية والتي تعد عاصمة مقاطعة هوبي.

ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس خارج "ووهان"، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى مدن رئيسية أخرى مثل بكين وشانغهاي وماكاو وهونج كونج.

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