الأسهم الأوروبية تتراجع 1.5% بالمستهل مع ترقب مستجدات فيروس الصين

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنحو 1.5 بالمائة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستجدات بشأن تفشي فيروس "كورونا" في الصين.

وأدى انتشار فيروس كورونا الصيني إلى إصابة أكثر من 2700 شخص ووفاة 80 شخصاً، مع انتشاره في حوالي 12 دولة منها فرنسا وكوريا الجنوبية واليابان.

وفي بداية الجلسة، انخفضت أسهم شركات الموارد الأساسية بنسبة 3.6 بالمائة، لتقود خسائر الأسواق المالية في أوروبا مع حقيقة أن كافة القطاعات استهلت التعاملات داخل النطاق السلبي.

ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا من جانب معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية في وقت لاحق من اليوم.

وبالنظر إلى الأوضاع في أوروبا، فإن المستثمرين على موعد نهاية هذا الأسبوع لإتمام صفقة البريكست بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد ما يزيد عن ثلاثة أعوام ونصف من المفاوضات حول شكل العلاقة بين الجانبين بعد عملية الخروج.

وبحلول الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً 417.5 نقطة، كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 7472.3 نقطة.

وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.6 بالمائة ليسجل 5927.2 نقطة، وانخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً 13383.5 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة ليصل الى 1.1030 دولار.