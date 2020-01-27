أخبار عاجلة

مظاهرات طلابية حاشدة في مدينة البصرة -
السفيرة عزيزة - أفكار لمشروعات صغيرة مربحة تبتكرها بعض الشابات -
عوائد سندات اليونان تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها -
الرئيس الإيراني روحاني يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي فولودين -
معجبو كوبي يوقدون الشموع خارج ملعب أنجلوس ليكرز -
سعودي يمنح شابا سيارة مرسيدس لكرمه ورفضه بيع دراجته -
تمثال لمحمد صلاح في متحف الشمع بلندن -
انتظروا الحلقة قبل الأخيرة لمرحلة الصوت وبس من ‪#MBCTheVoiceKids ‬ السبت 8:30 مساء على #MBCMASR -
تاريخياً.. كيف تتفاعل الأسواق والاقتصاد في أوقات الفيروسات والأمراض المتفشية؟ -
حكومة الهند تحاول بيع حصتها في شركة الطيران المثقلة بالديون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"تداول": صفقة خاصة على "لازوردي" بأقل من سعر التداول

Google+ Print
"تداول": صفقة خاصة على "لازوردي" بأقل من سعر التداول "تداول": صفقة خاصة على "لازوردي" بأقل من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة لازوردي للمجوهرات، بأقل من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 15.36 مليون ريال، من خلال مليون سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 15.36 ريال.

وتم تداول السهم بجلسة الاثنين بين مستويات 17.16 ريال و16.86 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

ترشيحات:

"تداول": الأجانب المؤهلون يسجلون 385.2 مليون ريال صافي مشتريات بأسبوع

أسهم البنوك والطاقة تهبط بالسوق السعودي في مستهل التعاملات

الإحصاء: صادرات النفط السعودية تهبط 15% في نوفمبر

تحليل.. 24 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً منذ بداية 2019

إنفوجرافيك.. 492 مليار ريال فائضاً في الميزان التجاري السعودي بـ2019

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية

إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية

تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

تحليل.. 185 مليار دولار عائدات صادرات النفط السعودية بـ11 شهرا

هيئة السوق السعودية تغرّم شركة ساب للتكافل

هيئة السوق السعودية تغرّم شركة ساب للتكافل

"تداول" تعلن إدراج أدوات دين للحكومة السعودية بـ6 مليارات ريال

"تداول" تعلن إدراج أدوات دين للحكومة السعودية بـ6 مليارات ريال