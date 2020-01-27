المدفوعات السعودية: ندرس السماح للأشخاص خارج المملكة باستخدام "سداد"

الرياض ـ مباشر: قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية، إنه يتم دراسة السماح للأشخاص خارج المملكة ممن ليس لديهم حسابات لدى المصارف السعودية باستخدام نظام "سداد".

وأضاف زياد اليوسف، لصحيفة "الاقتصادية"، وفقاً لما نشرته اليوم الاثنين، أن شركة المدفوعات تبحث تلك الخطوة، لمعرفة فوائدها.

وأشار إلى أنه سيتم ربط نظام سريع، التابع لشركة المدفوعات السعودية بشركة المدفوعات الخليجية، لتسهيل التحويلات المالية بين البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.

وتهدف شركة المدفوعات السعودية، لربط مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك، والشركات المرخصة، بشبكات ونظم المدفوعات.

وارتفعت مبيعات عمليات نقاط البيع بالسعودية نحو 30.1 بالمائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 5.98 مليار ريال، لتسجل ثاني أعلى مستوى لها في 2019.

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