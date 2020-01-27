الجمارك السعودية توضح كمية السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين

الرياض - مباشر: قالت الجمارك السعودية، إن العدد المسموح دخوله من السجائر الواردة برفقة المسافرين الأفراد البالغين 18 عاماً والمعفاة من الرسوم الجمركية هو 200 سيجارة فقط بواقع كرز واحد فقط.

جاء ذلك في بيان للهيئة نشر على "تويتر" يوم الاثنين، تصحيحاً لما صرح به نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك حول العدد المسموح دخوله من السجائر الواردة برفقة المسافرين الأفراد.

كما لفت البيان إلى أنه تم السماح مؤقتاً باستحصال الرسوم الجمركية المستحقة والضريبة بحد أقصى 1000 سيجارة (ما يعادل 5 كروز)، مشيرة إلى أنه لم تتغير كميات التبغ من الأنواع الأخرى (المعسل 500 جرام والسيجارة 24 حبة).

وأضافت الهيئة أنه لن يسمح بدخول ما يزيد عن هذه الكمية ويحق للمسافر إعادة تصديرها خلال الفترة النظامية أو مصادرتها.

وأشارت إلى أنه سيعمل بذلك مؤقتاً حتى تلتزم شركات التبغ بما صدر من اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة فحص الدخان الجديد.

وكان سليمان التويجري، نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك "قد صرح لصحيفة "الاقتصادية"، إنه تم الاتفاق خلال الأسبوع الماضي مع الجهات المختصة والمعنية كالهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار، على تسهيلات تسمح للأفراد بإدخال 10 "كروز" سجائر أو مائة علبة "باكيت" للشخص الواحد، بهدف الاستهلاك الشخصي وغير معدة للبيع.

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