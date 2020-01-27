الذهب يربح 7 دولارات ويسجل أعلى مستوى في أسبوعين

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف بشأن انتشار فيروس الصين "الكورونا".

ودفعت المخاوف المتزايدة بشأن انتشار الفيروس في الصين وتأثيره السلبي المحتمل على الاقتصاد، المستثمرين إلى شراء المعدن الآمن.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس الأحد، إن قدرة انتقال "كورونا" تزداد قوة وأن العدوى قد تستمر في الارتفاع، وقد تمدد البلاد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بسبب تفشي الفيروس.

وعلى صعيد آخر، يراقب المستثمرون عن كثب الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام المقرر عقده في يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني.

ووقعت شركة "باريك جولد" الكندية اتفاقاً مع تنزانيا يوم الجمعة الماضي من شأنه أن يشهد استحواذ الحكومة على حصص في ثلاثة مناجم للذهب، منهية بذلك نزاع ضريبي طويل الأمد.

ودعا رئيس وزراء أرمينيا المتظاهرين البيئيين إلى إنهاء الحصار المستمر منذ 18 شهراً على منجم ذهب مملوك للأجانب يوم السبت الماضي، قائلاً إن الاحتجاج ليس في المصلحة الوطنية.

وبحلول الساعة 8:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 1578.17 دولار للأوقية وهو ما يعادل زيادة حوالي 7 دولارات.

وكان المعدن الأصغر صعد إلى 1586 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ تعاملات 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1583.30 دولار للأوقية وهو ما يعادل زيادة 5 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية عند مستوى 97.833.