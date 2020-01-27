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نيكي الياباني يسجل أكبر وتيرة خسائر يومية في 5 أشهر

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نيكي الياباني يسجل أكبر وتيرة خسائر يومية في 5 أشهر نيكي الياباني يسجل أكبر وتيرة خسائر يومية في 5 أشهر

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد المخاوف حول انتشار فيروس "كورونا" الذي بدأ في مدينة "ووهان" الصينية.

وسجل مؤشر نيكي الياباني هبوطاً بنحو 2 بالمائة اليوم وهي أكبر خسارة يومية منذ 26 أغسطس/آب مع تعرض أسهم شركات السياحة لضغوط وسط مخاوف تفشي الفيروس في الصين وأنه من الصعب احتوائه.

ومع تزايد المخاوف، فإنه تم إحباط رغبة المستثمرين حيال المخاطرة ما جعلهم يتجهون صوب أصول الملاذ الآمن.

وفي محاولة لاحتواء انتشار المرض، الذي أدى لوفاة 80 شخصاً وإصابة أكثر من 2000 آخرون، مددت الصين عطلة رأس السنة القمرية الجديدة كما أغلقت المزيد من الشركات الكبرى وطالبت الموظفين بالعمل من المنزل.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 2 بالمائة أو ما يعادل 483 نقطة ليهبط إلى 23343.5 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 8 يناير/كانون الثاني.

كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 1.6 بالمائة مسجلاً 1702.6 نقطة.

وبحلول الساعة 7:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 109.03 ين.

مباشر (اقتصاد)

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