صندوق "هدف" السعودي يدعم 5 شهادات مهنية بقطاع تقنية المعلومات

الرياض ـ مباشر: اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 5 شهادات مهنية احترافية في قطاع تقنية المعلومات، تضمنت شهادة فني حاسب آلي +CompTIA A التي توفر المهارات القياسية لصيانة الحاسب.

وأوضح "هدف"، في بيان له اليوم الاثنين، أن الشهادات تضمنت كذلك شهادة تطبيقات أوراكل ORACLE APEX لمعرفة إدارة وحدة متكاملة من تطبيقات اوراكل (Oracle).

كما تضمنت شهادة كومبتيا للحوسبة السحابية +CompTIA Cloud Essentials وتركز هذه الشهادة على أساسيات ومبادئ حلول عملية الحوسبة السحابية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما تضمنت الشهدات، شهادة مدرب تقني معتمد من كومبتيا CompTIA Certified Technical Trainer CTT+ وهي شهادة للمدربين الذين يرغبون في التحقق من أنهم بلغوا مستوى من التميز في مجال التدريب التقني.

وتضمنت شهادة خبير شبكات سيسكو المعتمد Cisco Certified Internetwork Expert CCIE وتعتبر أعلى مستوى من شهادات الشبكات التقنية التي تقدمها سيسكو يقدم حامل هذه الشهادة حلول مختلفة للشبكات.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات".

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