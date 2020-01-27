أسهم البنوك والطاقة تهبط بالسوق السعودي في مستهل التعاملات

الرياض- مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على تراجع، بضغط مباشر من القطاعات الكبرى بقيادة البنوك والطاقة.

وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت الرياض تراجع المؤشر العام بنسبة 0.28 بالمائة الى مستوى 8302.59 نقطة ليفقد نحو 24.87 نقطة.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.51 بالمائة، كما تراجع قطاع البنوك بنحو 0.24 بالمائة،بينما سجل كل من قطاع المواد الأساسية والاتصالات ارتفاعا ًبنسبة 0.04 بالمائة، و0.06 بالمائة على الترتيب.

وجرى التعامل على 37.23 مليون سهم وبقيمة 704 مليون ريال، موزعة على 36.22 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم جازادكو بنسبة 3.10 بالمائة، فيما كان سهم مجموعة السريع الأكثر تراجعاً بنسبة 2.8 بالمائة.

وتصدر التداولات سهم دار الأركان أحجام التداول بنحو 5.19 مليون سهم، بقيمة 51 مليون ريال.

وكان المؤشر العام للسوق قد أنهى تعاملات جلسة أمس الأحد على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، متراجعا 0.71 بالمائة إلى مستوى 8326.97 نقطة ليفقد نحو 59.38 نقطة.

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