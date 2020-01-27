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خام برنت يتراجع دون 60 دولاراً لأول مرة في 2020

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خام برنت يتراجع دون 60 دولاراً لأول مرة في 2020 خام برنت يتراجع دون 60 دولاراً لأول مرة في 2020

مباشر: هبطت  النفط بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتراجع خام برنت دون مستوى 60 دولاراً مع المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس الصين.

وتأتي الخسائر في الذهب الأسود بفعل مخاوف تفشي فيروس "كورونا" مع حقيقة ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 80 شخصاً وزيادة الحالات المصابة إلى 2744 شخصاً داخل الصين، أما خارجها فإن الأمر امتد لنحو 12 دولة.

ومن شأن انتشار الفيروس أن يؤثر سلباً على السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

وصرح وزير الطاقة السعودي "عبد العزيز بن سلمان السعود" اليوم بأنه يراقب التطورات عن كثب في الصين، قائلاً إنه يثق في أن يتم احتواء الفيروس.

وأضاف أن الأسواق تتحرك بشكل أساسي من خلال عوامل نفسية إضافة إلى توقعات سلبية للغاية تبناها بعض المشاركين في السوق رغم التأثير المحدود للغاية على الطلب العالمي على النفط.

وبحلول الساعة 7:22 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 2.1 بالمائة ليهبط إلى 59.40 دولار للبرميل.

وانخفض برنت بذلك دون مستوى 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في العام الحالي.

وخلال نفس التوقيت، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2.3 بالمائة إلى 52.94 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي سجل خسائر بنحو 7.4 بالمائة في الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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