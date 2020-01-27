وزير التجارة السعودي:خطة عمل بناء على مقترحات الجمهور خلال أيام

الرياض- مباشر: قال وزير التجارة والاستثمار والوزير المكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية السعودي، ماجد القصبي، إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن خطة عمل على مستوى الوزارتين بناء على مقترحات الجمهور.

وأوضح القصبي، وفقا لما نقلته "العربية نت" اليوم الاثنين أنه تم الانتهاء من مراجعة المشاركات وسيتم الإعلان خلال أيام عن خطة العمل التنفيذية بعد الاستفادة من هذه المشاركات.

وكان الوزير قد طرح في مطلع يناير الجاري تساؤلاً، على صفحته بموقع التواصل - تويتر، "لو كنت وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية؛ ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟ ".

ولاقت تغريدة الوزير تفاعلاً كبيراً من المتابعين، وتنوعت مقترحاتهم لقرارات جديدة في 2020، بوزارتي التجارة والاستثمار من جانب، ووزارة الشؤون البلدية من جانب آخر.

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