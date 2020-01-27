الخضري تقرر دعوة المساهمين لحضور عرض حول خطة إعادة الهيكلة

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، دعوة مساهمي الشركة لحضور العرض التقديمي حول آخر التطورات بشأن خطة إعادة الهيكلة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أنه سيتم إقامة العرض التقديمي يوم الثلاثاء 4 فبراير / شباط 2020، في تمام الساعة الخامسة مساء، بفندق ميركيور بالخبر.

وأشارت إلى أن العرض التقديمي، سيتضمن مناقشة عدة نقاط تشمل الوضع الحالي لإجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.

كما يشمل العرض كذلك الجدول الزمني المتوقع لإتمام إجراء إعادة التنظيم المالي، وآخر التطورات بشأن خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة.

وأكدت الشركة، أنه سيتم الإعلان عن نتائج العرض في حينها.

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