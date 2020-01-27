الحبوب السعودية ترسي الدفعة الأولى من الشعير لعام 2020

الرياض - مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية عن اتمام إجراءات ترسية استيراد كمية 900 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، أستراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية، باستثناء كندا ".

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الاثنين، أن تلك الدفعة تمثل الدفعة الأولى لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام 2020م.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه جرى دعوة 25 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها 19 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على 9 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة .

وبين الفارس أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 11 شحنة كميتها 660 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 4 شحنات كميتها 240 ألف طن، وذلك للتوريد خلال الفترة ( مارس/ آذار - أبريل/ نيسان 2020.

وأفاد الفارس أن ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن تعاقدات المؤسسة خلال العام الماضي 2019 بلغت نحو 5.3 مليون طن .

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