اللجين توضح مستجدات أزمتها مع شركة "ناتبت"

الرياض ـ مباشر: كشفت شركة اللجين عن عدة حقائق ومستجدات بشأن أزمتها مع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية -ناتبت (شركة زميلة).

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن العمل جار بين شركة اللجين وشركة ناتبت، على إجراءات مؤقتة منعاً لإيقاف تداول سهم شركة اللجين.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل بهذه الإجراءات المؤقتة، حتى تتم المعالجة من قبل وزارة التجارة والاستثمار لموضوع علاقة الشركات المساهمة العامة بالشركات المساهمة المقفلة من حيث الالتزام بتسليم القوائم المالية الربعية في وقتها.

وبينت الشركة أنه فيما يخص صرف الأرباح لعام 2018م وشراء شركة ناتبت لأسهم في شركة اللجين، فقد قامت شركة ناتبت خلال الفترة الماضية بشراء نحو 10.7 بالمائة من أسهم شركة اللجين المدرجة بنحو 200 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة من قبل شركة ناتبت تعد خطوة مستغربة، لأنها رفضت سابقاً تنفيذ قرار الجمعية غير العادية، بتوزيع أرباح، تحت مبرر عدم توفر السيولة لديها.

وتابعت شركة اللجين أنها قامت بتوجيه عدة خطابات لمجلس إدارة ناتبت بطلب الدعوة لجمعية عامة، إلا أن مجلس إدارة ناتبت لم يستجب للطلب، لذلك قامت بتقديم خطاب لوزارة التجارة والاستثمار لإلزام مجلس إدارة ناتبت، بالدعوة لعقد الجمعية، وما زالت بانتظار رد الوزارة.

وقالت إن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ناتبت أعلن في تصريحات صحفية، عن عدة معلومات، بشأن إمكانية طرح أسهم الشركة، للاكتتاب العام، وأرسلت اللجين لإدارة الشركة للتأكد من صحة هذه المعلومات، ولم يصلها رد حتى الآن، وأنها تؤكد على أنه لا مانع لديها من طرح أسهم ناتبت للاكتتاب العام.

وأكدت شركة اللجين أنه تخلي مسؤوليتها من تبعات كل المخالفات التي قامت بها شركة ناتبت، من خلال مجلس إدارتها الحالي، وأنها على تواصل مستمر مع الجهات الرسمية للعمل على حماية مساهميها من أية ممارسات لا تتوافق مع الأنظمة.

وكشفت شركة اللجين، في سبتمبر / أيلول الماضي، أن ما تواجهه من صعوبات، باستثمارها في الشركة الزميلة ناتبت، لا يعكس تطبيقات الحوكمة والالتزام المتقدمة التي يتمتع بها سوق المال السعودي.

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